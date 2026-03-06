Нефтепровод Дружба был серьезно поврежден россиянами в конце января и может заработать через месяц-полтора. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 5 марта.

«Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление (нефтепровода Дружба — ред.) возможно... Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и можно параллельно делать некоторые вещи», — заявил он.

Также Зеленский выразил пожелание, чтобы неофициальные требования по восстановлению транзита российской нефти Дружбой в обмен на разблокировку 90 млрд евро помощи от ЕС были официально оформлены.

«Сегодня ситуация следующая: что Европейский Союз не имеет в этом секрета. Они говорят, что 90 млрд будут заблокированы, если Украина не начнет восстанавливать этот трубопровод», — рассказал он.

По словам президента, пока такие требования являются неофициальными, но он бы хотел, чтобы их оформили в документ.

«Я очень просил, чтобы и официально это было, чтобы никто не говорил, что мы что-то выдумываем, куда-то кого-то не пускаем и так далее. То есть мы ждем официального такого обращения», — сказал Зеленский.

При этом он признал, что вообще бы не восстанавливал работу Дружбы.

«Скажу честно, я бы его (нефтепровод — ред.) не восстанавливал. Это моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонил ко мне с этим вопросом, а также к руководству Европейского Союза, потому что это российская нефть», — отметил президент.

По его мнению, есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Ведь россияне убивают украинцев, а «мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти выиграть не может выборы».

Как известно, в конце января транспортировка российской нефти по Дружбе через Украину была остановлена после масштабной атаки России. Но Венгрия и Словакия почему-то считают Киев виновным в остановке транспортировки нефти.