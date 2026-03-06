В Венгрии отреагировали на заявление Зеленского об Орбане и ВСУ

Правительство Венгрии считает «открытой угрозой» заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что даст адрес премьер-министра Виктора Орбана бойцам ВСУ. Об этом написал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети X в четверг, 5 марта.

Он отметил, что «угрозы и шантаж» со стороны Зеленского «вышли далеко за пределы любых приемлемых норм».

«Когда кто-то угрожает сообщить адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на сумму 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза. Это возмутительно», — написал Ковач.

По словам пресс-секретаря, «Венгрия не поддастся шантажу».

Напомним, Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС на 90 млрд евро и далее будет блокироваться, «адрес этого лица» предоставят Вооруженным силам Украины.