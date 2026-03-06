США выступили против резолюции МАГАТЭ по атакам на энергетику Украины

Совет руководителей МАГАТЭ принял резолюцию о признании прямых последствий для ядерной безопасности и защищенности, вызванных атаками России на энергетику Украины. США выступили против документа. Об этом пишет Reuters.

«Удары по электрическим подстанциям, обеспечивающим питание ядерных объектов, — это не „еще одна атака“. Это сознательная попытка создать условия для блэкаута и повысить риск ядерного инцидента», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он поблагодарил членов Совета за понимание этих опасностей и поддержку мониторинговых и экспертных миссий МАГАТЭ.

«Это ядерный терроризм. Не может быть никакого business as usual с РФ в сфере атомной энергетики, пока она продолжает создавать неприемлемые риски — через оккупацию Запорожской АЭС и постоянные удары по энергосистеме, которая обеспечивает работу систем ядерной безопасности», — подчеркнул глава МИД.

США перед голосованием заявили, что поддерживают работу МАГАТЭ, но не поддерживают рассмотрение «ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией».

Во время голосования против резолюции, кроме США, выступили Россия, Китай и Нигер. Всего было четыре голоса против, 20 голосов — за, еще 10 стран воздержались.

Напомним, в конце февраля Украина и Россия договорились о локальном перемирии для ремонта сети возле Запорожской АЭС.