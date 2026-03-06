Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Украина должна быть готова к возобновлению переговорного процесса в любой момент. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в четверг, 5 марта.

«Конечно, наш приоритет — делать все для окончания войны. Мы будем продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как мы согласовали: двусторонние форматы с ними, трехсторонние форматы с Россией, также работа с европейцами», — сказал глава государства.

Президент отметил, что сейчас практически все внимание мира сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, и сколько бы сейчас не длились боевые действия там, мы должны быть готовы к возобновлению дипломатии в любой момент.

«Украинская команда именно так и работает — все в нашей делегации», — подчеркнул Зеленский.

«Есть очередной позитивный шаг в обменах. Еще 200 наших людей вернулись домой из российского плена. Мы рассчитываем, что в эти дни будет продолжение обменов», — добавил глава государства.



Напомним, Трамп назвал Зеленского «препятствием» к миру с РФ.