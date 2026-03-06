Трамп назвал Зеленского «препятствием» к миру с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский мешает достижению мирного соглашения, а Украина стремительно теряет позиции для «торга». При этом в Кремле якобы готовы к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

Президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского относительно завершения войны.

По мнению американского лидера, украинская сторона теряет рычаги влияния, тогда как Кремль якобы проявляет готовность к диалогу.

«Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Невероятно, что он является препятствием. У вас нет карт. Теперь у него их еще меньше», — подчеркнул Трамп.

В контексте противостояния с Тегераном Трамп отметил, что США намерены существенно влиять на то, кто возглавит страну после действующего режима.

Он подчеркнул, что хочет избежать появления нового лидера, который снова заставит США к военному вмешательству через десять лет.

«Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что туда попадет кто-то, кто сможет хорошо отстроить Иран, но без ядерного оружия», — заявил президент США.

Также Трамп спрогнозировал падение коммунистического правительства на Кубе.

По его словам, это станет логическим следствием того, что США перекрыли финансовые потоки и поставки нефти из Венесуэлы, которые поддерживали жизнеспособность острова.

Кроме внешней политики, Трамп упомянул о разрыве отношений с ИИ-стартапом Anthropic из-за их отказа предоставлять неограниченный доступ к технологиям для нужд Пентагона.

Он добавил, что сейчас американские военные под руководством министра обороны Пита Хегсета демонстрируют «удивительные результаты», а весь мир видит мощь армии, которую он построил.

Напомним, в последнее время процесс организации мирных переговоров сопровождается трудностями. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запланированные переговоры в Абу-Даби оказались под вопросом.