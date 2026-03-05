Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Пентагон тайно признал уязвимость США к «Шахедам», — CNN

Пентагон тайно признал уязвимость США к «Шахедам», — CNN

Александр Панько
05.03.26 15:32
139
Пентагон тайно признал уязвимость США к «Шахедам», — CNN

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на закрытом брифинге для законодателей, что иранские ударные дроны «Шахед» представляют серьезную угрозу, а системы ПВО не смогут перехватить их все. Об этом сообщает CNN.

По словам источников, глава Пентагона и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Ден Кейн признали, что беспилотники создают более сложную проблему, чем ожидалось.

Дроны движутся низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и делает менее уязвимыми по сравнению с баллистическими ракетами.

При этом часть чиновников попыталась смягчить опасения, отметив, что партнеры в странах Персидского залива заранее накопили запасы перехватчиков.

В ходе брифинга представителям Конгресса повторили цели, ранее обозначенные президентом США Дональдом Трампом: уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-морских сил, прекращение ядерных амбиций и остановка вооружения боевиков.

Чиновники также заявили, что смена режима рассматривается как вспомогательная задача.

Законодатели по-разному оценили возможную продолжительность конфликта. Сенатор Томми Тубервилл сообщил о сроках в три-пять недель, тогда как сенатор Джош Хоули отметил отсутствие четких ориентиров.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил: «Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило к решению вести эту избранную войну, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе».

Сенатор Марк Келли предупредил о риске истощения запасов: «У нас нет неограниченных запасов... это становится математической проблемой».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал происходящее «операцией», подчеркнув: «Это опасная и важная операция. Мы должны были действовать, потому что существовала непосредственная угроза, но объявления войны не было».

Напомним, США будут покупать у Киева дроны-перехватчики.

Тэги: США, Пентагон, Шахед

Комментарии

Статьи

02.03.26 23:49

Гончаренко vs Княжицкий: последствия для Европейской солидарности

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.03.26 17:15

Рютте рассказал о разногласиях в НАТО из-за Ирана

05.03.26 16:49

С начала войны число заключенных в России сократилось на 158 тысяч

05.03.26 16:03

Медик предупредил об опасности бананов

05.03.26 16:00

Обнаружена жуткая опасность коронавируса для сердца

05.03.26 15:58

Американцы узнали о беременности нечто странное

05.03.26 15:11

Китайцы рассказали, сколько нужно спать, чтобы снизить риск диабета

05.03.26 14:32

Японцы обнаружили еще одну пользу кофе

05.03.26 14:24

В Польше массово задерживают и высылают украинцев

05.03.26 13:57

Жертвами пожара в Хмельницкой области стали женщина и дети

05.03.26 14:24

В Польше массово задерживают и высылают украинцев

05.03.26 09:44

Президент сделал заявление относительно трехсторонней встречи

05.03.26 09:23

Объявили частичные отключения на четверг, 5 марта

05.03.26 09:21

Каллас сделала тревожное заявление по поводу войны в Украине

04.03.26 14:17

Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем потеряла

04.03.26 12:50

СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме Киева

04.03.26 09:28

«Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта

03.03.26 16:28

Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

03.03.26 11:19

В «Резерв+» добавили новый вид отсрочки

03.03.26 10:13

Зеленский рассказал о документах РФ с их планами на 2026-2027 годы

27.02.26 08:56

Зеленский сообщил важную новость по поводу украинской энергетики

27.02.26 13:27

Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

27.02.26 13:52

У Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС, — Politico

27.02.26 07:20

Мелания Трамп возглавит Совбез ООН

27.02.26 15:50

Бразильский отоларинголог назвала причину бессонницы и хронической усталости

27.02.26 17:07

Гастроэнтеролог предупредила об опасности сыроедения

27.02.26 00:01

Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров

27.02.26 13:19

Буданов назвал свою главную задачу на переговорах с РФ

27.02.26 14:40

Медик предупредила об опасности цитрусовых

02.03.26 12:14

В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, — Politico

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди