В Польше массово задерживают и высылают украинцев

Польша усиливает миграционный контроль до максимума. О результатах операции сообщило польское издание Рolskie Radio, ссылаясь на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Так, во время последней общенациональной операции, к которой было привлечено более 27 тысяч офицеров, сотни иностранцев оказались за решеткой.

При этом наибольший удар пришелся на наших соотечественников: 91 украинец только за одну ночь получил решение о принудительном возвращении на родину.

Операция, охватившая все воеводства Польши 2-3 марта, стала настоящим экзаменом для иностранцев. Полиция и Пограничная служба провели почти 1800 точечных проверок в местах проживания и работы мигрантов.

Интересно, что в рейдах участвовали даже элитные подразделения — Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований.

Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране давно стало нелегальным.

По словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, это была первая подобная акция в 2026 году.

В общем правоохранители задержали 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них — 147 иностранцев, которых разыскивала польская власть по ордерам на арест. При этом наибольшую группу среди задержанных составляли граждане Украины.

География задержанных иностранцев такова:

— украинцы — 91 человек (абсолютное большинство);

— грузины — 14 человек;

— белорусы — 8 человек;

— молдаване — 3 человека;

— россияне — 2 человека.

Статистика задержаний иностранцев показывает четкую тенденцию: украинцы составляют более 60% всех задержанных нерезидентов. Основные причины, по которым наши граждане получили штамп о депортации:

Нарушение сроков пребывания: Многие проигнорировали окончание срока действия виз или статуса временной защиты.

Нелегальная работа: Работа без официального договора остается самым быстрым способом получить депортацию во время таких рейдов.

Угроза безопасности: Более 20 человек из общего списка признаны представляющими угрозу общественному порядку Польши.

Уголовные ордера: Часть задержанных находилась в розыске за правонарушения, совершенные ранее на территории ЕС.

Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению.

Для большинства из 91 задержанного украинца это означает:

— немедленное аннулирование права на пребывание;

— принудительное сопровождение к границе;

— запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком от 6 месяцев до 5 лет.

Польские власти отмечают, что такие операции теперь будут регулярными. Чтобы не стать следующим, эксперты советуют украинцам срочно проверить актуальность своих документов в реестрах и избегать любых неофициальных подработок.

Напомним, в США тысячи украинцев оказались в неопределенном статусе и даже под риском депортации.