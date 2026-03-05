США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на брифинге в Пентагоне.

По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.

Гегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, «последнее слово осталось за президентом».

В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.

«Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей», — подчеркнул Хегсет.

Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.

Напомним, в последние дни противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в фазу активных действий. Глава Пентагона Пит Гегсет обвинил Иран в начале войны против США. По его словам, это произошло еще 47 лет назад.

Кроме того, в Пентагоне отметили, что намерены установить полный контроль над стратегическими объектами, чтобы нивелировать угрозы со стороны Ирана.