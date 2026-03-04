В Румынии обнаружили более 30 римских гробниц

Музей национальной истории и археологии Констанцы сообщил об открытии 34 гробниц римского периода во время превентивных археологических исследований на территории городской больницы в Констанце, портовом городе в Румынии. Как сообщает Arkeonews, участок расположен в пределах некрополя античного города Томис — большого греко-римского города на западном побережье Чёрного моря.

В ходе раскопок задокументировано 34 захоронения, часть из которых имела катакомбную структуру с несколькими погребениями в одной камере. Это свидетельствует об упорядоченной погребальной архитектуре и, вероятно, семейном или общественном характере захоронений.

Среди находок — украшения, стеклянная посуда, монеты и значительное количество керамики, в том числе африканские амфоры. Последние особенно важны, так как указывают на активные торговые связи Томиса с Северной Африкой в период Римской империи. Использование таких сосудов в погребальном контексте может свидетельствовать о статусе умерших и символических аспектах ритуала.

Две находки выделяются особенно. Первая — греческая надпись III века н.э., подтверждающая существование в городе религиозной ассоциации, однако значение самого текста ещё изучается.

Вторая — умбон парадного щита, центральная металлическая часть, характерная для церемониальных, а не боевых образцов. Подобные предметы крайне редко встречаются в погребальном контексте, что может указывать на высокий статус похороненного лица — возможно, военного офицера или члена городской элиты.

Работы проводились в два этапа с сентября 2025 по февраль 2026 года с разрешением Министерства культуры Румынии. Поскольку больничный комплекс расположен в пределах охранной археологической зоны, исследования были обязательными перед началом инфраструктурных обновлений. Несмотря на сложные условия, включая демонтажные работы и риск обвалов соседних конструкций, археологи отработали 39 активных дней в пределах определённого периметра.

Открытие в Констанце уже называют одним из важнейших археологических результатов последних лет на румынском побережье Чёрного моря — и ещё одним подтверждением того, что под современным городом скрыты многочисленные слои античной истории.

