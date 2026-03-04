Все разделы

Новости > Три американских F-15 над Кувейтом сбил местный пилот, — СМИ

Три американских F-15 над Кувейтом сбил местный пилот, — СМИ

Агата Кловская
04.03.26 13:38
223
Три американских F-15 над Кувейтом сбил местный пилот, — СМИ

Три американских истребителя F-15 над Кувейтом ошибочно сбил местный пилот. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на трех человек, осведомленных о предварительных сообщениях об инциденте.

«По словам американского чиновника, пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались», — говорится в сообщении.

По словам второго собеседника, инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских дронов проникли в воздушное пространство Кувейта. Один из них поразил тактический оперативный центр в торговом порту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

Он добавил, что кувейтские официальные лица были в напряжении, когда их радары обнаружили приближение самолетов, поэтому и открыли по ним огонь.

Представитель Центрального командования США отказался комментировать событие для журналистов.

Инцидент расследуется, и официальная причина катастрофы может измениться, добавили СМИ.

Напомним, американская сторона признала, что три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты системой ПВО Кувейта.

Тэги: США, Кувейт, F-15

