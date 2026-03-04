Путин знал о планах по операции Израиля и США в Иране, но так и не сделал ничего, чтобы помочь союзнику. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, израильские коллеги за несколько недель до операции намекали российским чиновникам на серьезность намерений в отношении Ирана.

Этим, по мнению источников СМИ, можно объяснить, почему Москва ограничилась лишь словесной критикой, но не предприняла никаких реальных шагов для защиты Тегерана.

Россия имеет ограниченные рычаги влияния на ситуацию. Хотя в январе 2025 года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Москве пакт о стратегическом сотрудничестве, он не содержит пункта о взаимной обороне- в отличие от соглашения с Северной Кореей.

После того как в июне прошлого года Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, Путин заявил, что Тегеран не обращался к Москве за оборонной помощью.

Кроме того, у России банально нет достаточно военных ресурсов:

— пятый год войны в Украине истощил запасы вооружения;

— провал иранских систем ПВО С-300 во время атак США и Израиля стал публичным ударом по репутации российского оружия.

Кроме того, Путин нуждается в нормальных отношениях с США, чтобы достичь своих целей в Украине, поэтому избегает прямых обвинений в адрес Трампа. По словам собеседника издания, это еще одна вероятная причина, почему Россия не вступилась за Иран.

