Трамп поручил прекратить отношения с Испанией

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить все отношения с Испанией после того, как Мадрид не поддержал военную операцию против Ирана. Об этом сообщает AFP.

«Мы прекратим любую торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам американского президента, «Испания вела себя ужасно».

«Некоторые европейские страны были полезными, а некоторые — нет, и я очень удивлен. Германия была отличной. Испания была ужасной. На самом деле, я сказал Скотту прекратить все отношения с Испанией», — добавил глава Белого дома.

Кроме того, он отметил, что также «недоволен Великобританией».

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности принять меры в ответ на ракетные атаки Ирана на страны региона.