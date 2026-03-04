Зеленский рассказал о разговоре с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта сообщил о разговоре с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

«Обсудили, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Иранский режим пытается втянуть в войну весь регион и разрушает жизни. Это однозначно можно только осуждать. Мы солидарны со всеми, кто защищает жизнь и пытается как можно скорее заставить иранский режим отказаться от многолетнего насилия», — отметил Зеленский.

Стороны также обменялись оценками перспектив и договорились, что команды будут контактировать для того, чтобы определить, как вместе дать больше защиты людям.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может помочь странам Ближнего Востока уничтожать иранские «шахеды» в случае, если арабские лидеры убедят Москву заключить перемирие.