Новости > Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

Александр Панько
03.03.26 16:28
199
Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не откажется от Донбасса, даже при условии гарантий безопасности от союзников.

«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Потому что Путин выдвигает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю», — заявил Зеленский в интервью Corriere Della Sera.

При этом он указал, что зде6сь находятся лучшие оборонительные опорные пункты, и, если Украина выведет войска, у россиян появится свободный путь к центру страны.

Зеленский также добавил, что даже если США направят свои войска для обеспечения гарантий безопасности, все равно остаются риски: «Я не хочу проводить параллели, но давайте вспомним вывод войск из Афганистана. Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная оборона. Линия обороны Украины».

Он также отметил, что принял предложение США заморозить линию огня, чтобы завершить боевые действия.

«Однако россияне отказались и хотят нашего полного вывода войск из Донбасса. Тогда американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно применяться к обеим сторонам, но русские ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие», — отметил он.

Президент отметил, что у Украины есть гарантии безопасности с американцами, но они хотят подписать их только в контексте соглашения с русскими. Также готов протокол с европейцами, но он тоже не подписан. Есть соглашения о реконструкции Украины, но она может начаться только после мира.

«Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, русские хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил для контроля над территориями, которые мы оставим... Зачем нам вообще обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашей родины?», — говорит он.

Напомним, Украина получила документы с планами россиян на 2026-2027 гг.

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

