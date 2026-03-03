Страны Ближнего Востока запросили у ЕС системы ПВО

Страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от атак Ирана. Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Reuters.

По его словам, этот вопрос является «деликатным», так как Рим вместе с союзниками сосредоточился на поставках ПВО для Украины.

Среди запросов от стран Персидского залива есть система SAMP/T, которая может отслеживать и перехватывать одновременно десятки целей. Это единственная система европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.

Италия уже поставляет Украине системы SAMP/T для защиты от атак России, поэтому их дальнейшая передача странам Ближнего Востока является сложной.

«Это очень деликатный вопрос, учитывая, что эти возможности уже сильно ограничены с учетом европейских потребностей и поддержки, оказанной Украине до сих пор», — сказал Крозетто.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что боевые действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель. По словам американского лидера, США имеют практически безграничные запасы оружия, поэтому Вашингтон может «вечно» воевать.