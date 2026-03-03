Израиль заявил о ликвидации в Ливане командира «исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) заявила в Telegram о ликвидации одного из командиров палестино-исламского джихада в Ливане — Абу Хамзы Рами.

Ликвидация командира джихадистов прошла в ливанском городе Бейрут, во время ночного удара 2 марта.

Ликвидированный Абу Хамза Рами занимал свою должность в течение нескольких лет. В Израиле его считают ответственным за планирование и реализацию сотен атак, направленных против израильских военных и гражданских лиц.

Военные подчеркнули, что в последнее время Рами активно занимался подготовкой боевиков спецподразделения Нухба, вербовкой новых членов группировки и организацией поставок оружия.

Кроме того, во время проведения операции Северные стрелы (операции ЦАГАЛ против Хезболлы осенью 2024 года) он занимался перемещением сил террористов на сирийско-ливанской границе и координировал их действия против израильских войск в южной части Ливана.

Напомним, израильская армия начала бомбардировки объектов террористической организации Хезболла на всей территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы.