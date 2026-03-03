В Пентагоне опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив открыт для гражданского судоходства, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии водного маршрута. Об этом свидетельствуют данные Центрального командования США (CENTCOM), отмечает корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X.

«Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — написала она.

Ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран «сжигать» все иностранные суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, по состоянию на вечер 2 марта в Ормузском проливе не было ни одного танкера. Скопление судов наблюдалось у входа в него — недалеко от побережья ОАЭ и между Оманом и Ираном.

В целом на рейде или рядом с водной артерией находились более 250 судов, перевозивших нефть, нефтепродукты и СПГ. На входе в пролив наблюдалось около 70 балкеров и контейнеровозов.

Ормузский пролив — важнейшая энергетическая артерия планеты: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, Иран заявил о закрытии Ормузского пролива.