Украинка заразилась экзотической болезнью во время отдыха на Мальдивах

У 24-летней жительницы Львова, которая вернулась с отдыха на Мальдивах, диагностировали лихорадку Денге. Об этом сообщила Zaxid.net врач-инфекционист Ярина Чикайло.

По ее словам, львовянка обратилась с жалобами на горечь во рту, повышенную температуру тела, общую слабость, головную боль, боль в мышцах. Она рассказала, что во время отдыха на Мальдивах ее покусали комары.

Пациентка находилась на лечении в инфекционной больнице полторы недели и ее уже выписали домой.

Отмечается, что это второй случай лихорадки Денге во Львовской области за последние три месяца. Первый случай был зафиксирован в ноябре 2025 года. До того времени больных с таким диагнозом во Львовской области не было.

Лихорадка Денге — это вирусное заболевание, передающееся комарами, распространенное в тропических и субтропических регионах. Источником инфекции являются больные люди, обезьяны. Резервуаром инфекции являются комары рода Aedes и подрода Stegomyia, возможно и летучие мыши.

Лихорадка Денге может быть опасна для жизни у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и бронхиальная астма. Почти 2,5% больных лихорадкой Денге умирают.

Напомним, в ВОЗ пугают мир распространением лихорадки Денге.