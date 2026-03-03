Россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «Радио Свобода».

«Я вижу амбициозные планы Московии. Они не отказались от захвата Донецкой области. Они все еще планируют создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях и создать условия, когда смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы», — рассказал он.

Палиса подчеркнул, что не видит, что у врага есть возможности реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев. По его словам, россияне за 2025 год оккупировали меньше 1% от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных.

