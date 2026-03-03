Все разделы

ЦАХАЛ объявил о начале наступления на «Хезболлу». Израиль готовится к затяжным боям

ЦАХАЛ объявил о начале наступления на «Хезболлу». Израиль готовится к затяжным боям

Александр Панько
02.03.26 13:49
301
ЦАХАЛ объявил о начале наступления на «Хезболлу». Израиль готовится к затяжным боям

Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Операция может продлиться несколько дней. Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает The Times of Israel.

По его словам, израильские военные переходят от оборонительных действий к активному наступлению после ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны «Хезболлы».

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболлы“. Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению», — подчеркнул Замир во время оценки оперативной ситуации.

Он также предупредил, что боевые действия могут затянуться.

«Нам нужно подготовиться к нескольким дням боев, многим. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность волнами», — отметил начальник штаба.

Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям «Хезболлы» в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.

Напомним, Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов.

Тэги: Израиль, Хезболла, ЦАХАЛ

