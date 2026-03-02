Трамп призвал войска Ирана сложить оружие

Президент США Дональд заявил, что КСИР, военные и полиция Ирана должны сложить оружие, иначе их ждет смерть. Кроме того, Вашингтон продолжит операцию, пока не достигнет всех целей. Об этом сообщает YouTube Белого дома.

Дональд Трамп записал второе видеообращение после начала военной операции США против Ирана. В нем были озвучены ряд требований и дальнейшие планы.

«Я вновь призываю Корпус стражей исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет — или столкнуться с неизбежной смертью», — сказал президент США.

Он анонсировал, что Вашингтон имеет серьезные цели и боевые операции будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Также Трамп сказал ряд следующих тезисов:

— все военное командование Ирана уничтожено, многие хотят сдаться. Они просят защиту и звонят тысячами;

— мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты КСИР и иранские системы ПВО;

— мы уничтожили 9 кораблей и судостроительное предприятие;

— трое американских военных погибли в бою, вероятно, будут еще потери. Америка отомстит за их смерть;

— призываю всех иранских патриотов, которые хотят свободы, воспользоваться моментов и вернуть свою страну;

— «жалкий» и «отвратительный» Али Хаменеи был ответственным за кровь сотен и даже тысяч американцев и за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах.

Напомним, Иран отказался от переговоров с США.