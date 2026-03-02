В ВСУ планируют ввести четкие сроки службы

Украина планирует постепенно перейти с мобилизованной армии на контрактную, а перед этим — установить четкие сроки службы благодаря введению новых контрактов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью Радио Свобода.

«В целом технически нужно было протестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе, и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей, и плавного перехода с мобилизованной армии на контрактную», — сказал Палиса.

Он отметил, что проект закона о новых контрактах был разработан ранее, однако сейчас новый министр обороны Федоров взял паузу для доработки документа в соответствии со своим видением.

«В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы — он понятен, и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но также нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте», — добавил заместитель главы ОПУ.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина разрабатывает комплексный план для решения проблем с мобилизацией и случаями СЗЧ. Он предусматривает более активное привлечение иностранных граждан в ряды ВСУ.