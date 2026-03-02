США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше. Стало известно, что помешало

Соединенные Штаты и Израиль первоначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако удар был отложен по оперативным и разведывательным причинам. Об этом сообщает Axios.

По словам источников, после того, как второй раунд переговоров США и Ирана 17 февраля закончился без прогреса — американские и израильские военные планировщики начали готовится к нанесению удара уже в субботу, 21 февраля.

Однако разрешение так и не был получено. Чиновники США и Израиля пояснили, что одной из главных причин была плохая погода в регионе.

Второй израильский чиновник пояснил, что в основном задержка была вызвана действиями США и связана с необходимостью улучшения координации с Армией обороны Израиля.

«Последние две недели были очень напряженными, с постоянными колебаниями», — сказал другой чиновник администрации Трампа.

Также Axios добавило, что по словам одного из источников, проблема с погодой больше всего волновала израильтян.

Задержка удара создала возможно для еще одного раунда переговоров, который был запланирован в Женеве на четверг, 26 февраля. Но мнения относительно того, зачем на самом деле нужна была эта встреча, расходятся.

Один израильский чиновник заявил, что переговоры в Женеве были призваны дать время до наступления новой даты удара, чтобы Иран продолжал верить, что дипломатия по-прежнему является основным путем действий президента США Дональда Трампа.

Второй чиновник Израиля говорит, что новая дата удара была назначена по тактическим и оперативным соображениям, и переговоры были подлинными. То есть, если бы Трамп увидел серьезный прогресс в Женеве, то мог бы снова отложить удар.

В свою очередь два американских чиновника опровергли утверждения о том, что женевские переговоры были уловкой.

Когда утреннее заседание в четверг закончилось, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с окончательным предложением от Америки.

В эту сделку входило требование о введении 10-летнего моратория на обогащения иранского урана, за которым последует создание «символических мощностей по обогащению». США также предложили поставлять Ирану бесплатное ядерное топливо для удовлетворения гражданских потребностей Тегерана.

Другой чиновник США говорит, что команда Трампа «очень четко» заявляла о намерении применить военную силу, если Иран не примет сделку.

В итоге иранцы отклонили предложение. Эту информацию Кушнер и Уиткофф доложили Трампу, который затем запустил процесс войны. Источники говорят, что Тегеран мог это все предотвратить, если бы вел переговоры «добросовестно». Но Иран решил этого не делать.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что первый удар США и Израиля был направлен на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его сыновей, а также на несколько собраний высокопоставленных иранских чиновников, в том числе тех, которые проводятся каждую субботу.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что были запланированы две отдельные встречи, обе из которых посвящены потенциальным мерам реагирования на волну протестов, охватившую Иран.

В течение недели между первоначальной и обновленной датами удара израильские и американские сотрудники разведки все больше опасались, что Хаменеи переберется из своей резиденции в подземный бункер.

В то же время ожидалось, что другие мероприятия, которые в итоге стали целью нападения — тоже пройдут на поверхности земли.

«США и Израиль хотели дать понять, что никакого скорого удара не планируется, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности», — утверждает один из сотрудников израильской разведки.

Чиновника из администрации Трампа добавил, что он был удивлен тем, что Хаменеи не скрывается под землей.

