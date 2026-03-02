Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше. Стало известно, что помешало

США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше. Стало известно, что помешало

Александр Панько
02.03.26 09:54
60
США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше. Стало известно, что помешало

Соединенные Штаты и Израиль первоначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако удар был отложен по оперативным и разведывательным причинам. Об этом сообщает Axios.

По словам источников, после того, как второй раунд переговоров США и Ирана 17 февраля закончился без прогреса — американские и израильские военные планировщики начали готовится к нанесению удара уже в субботу, 21 февраля.

Однако разрешение так и не был получено. Чиновники США и Израиля пояснили, что одной из главных причин была плохая погода в регионе.

Второй израильский чиновник пояснил, что в основном задержка была вызвана действиями США и связана с необходимостью улучшения координации с Армией обороны Израиля.

«Последние две недели были очень напряженными, с постоянными колебаниями», — сказал другой чиновник администрации Трампа.

Также Axios добавило, что по словам одного из источников, проблема с погодой больше всего волновала израильтян.

Задержка удара создала возможно для еще одного раунда переговоров, который был запланирован в Женеве на четверг, 26 февраля. Но мнения относительно того, зачем на самом деле нужна была эта встреча, расходятся.

Один израильский чиновник заявил, что переговоры в Женеве были призваны дать время до наступления новой даты удара, чтобы Иран продолжал верить, что дипломатия по-прежнему является основным путем действий президента США Дональда Трампа.

Второй чиновник Израиля говорит, что новая дата удара была назначена по тактическим и оперативным соображениям, и переговоры были подлинными. То есть, если бы Трамп увидел серьезный прогресс в Женеве, то мог бы снова отложить удар.

В свою очередь два американских чиновника опровергли утверждения о том, что женевские переговоры были уловкой.

Когда утреннее заседание в четверг закончилось, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с окончательным предложением от Америки.

В эту сделку входило требование о введении 10-летнего моратория на обогащения иранского урана, за которым последует создание «символических мощностей по обогащению». США также предложили поставлять Ирану бесплатное ядерное топливо для удовлетворения гражданских потребностей Тегерана.

Другой чиновник США говорит, что команда Трампа «очень четко» заявляла о намерении применить военную силу, если Иран не примет сделку.

В итоге иранцы отклонили предложение. Эту информацию Кушнер и Уиткофф доложили Трампу, который затем запустил процесс войны. Источники говорят, что Тегеран мог это все предотвратить, если бы вел переговоры «добросовестно». Но Иран решил этого не делать.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что первый удар США и Израиля был направлен на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его сыновей, а также на несколько собраний высокопоставленных иранских чиновников, в том числе тех, которые проводятся каждую субботу.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что были запланированы две отдельные встречи, обе из которых посвящены потенциальным мерам реагирования на волну протестов, охватившую Иран.

В течение недели между первоначальной и обновленной датами удара израильские и американские сотрудники разведки все больше опасались, что Хаменеи переберется из своей резиденции в подземный бункер.

В то же время ожидалось, что другие мероприятия, которые в итоге стали целью нападения — тоже пройдут на поверхности земли.

«США и Израиль хотели дать понять, что никакого скорого удара не планируется, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности», — утверждает один из сотрудников израильской разведки.

Чиновника из администрации Трампа добавил, что он был удивлен тем, что Хаменеи не скрывается под землей.

Напомним, Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана.

Тэги: США, Иран, Израиль

Комментарии

Статьи

28.02.26 15:32

Удар по Ирану: мир снова на пороге начала Третьей мировой войны

Автор: Александр Панько

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.03.26 10:43

Стармер хочет привлечь украинских военных для сбивания иранских дронов

02.03.26 10:30

Трамп призвал войска Ирана сложить оружие

02.03.26 10:29

Трамп уверяет, что Иран дважды пытался его убить

02.03.26 10:11

В ВСУ планируют ввести четкие сроки службы

02.03.26 10:10

Зеленский рассказал, как Россия била по Украине прошлой зимой

02.03.26 09:39

В ОП назвали цену захвата Донецкой области для РФ

02.03.26 09:25

ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

02.03.26 09:04

Зеленский предупредил о грядущих ударах России по украинской инфраструктуре

02.03.26 08:52

Ситуация на фронте: за сутки произошло 114 боевых столкновений

02.03.26 09:25

ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

02.03.26 07:49

Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана

27.02.26 10:35

Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ

27.02.26 10:07

МВФ принял новую программу финансирования Украины

27.02.26 10:04

Буданов дал категорический ответ об уступках РФ по территориям

27.02.26 00:01

Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров

26.02.26 13:14

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

26.02.26 09:45

Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ

26.02.26 09:26

Зеленский заявил о победе Украины

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

23.02.26 15:08

Ученые предупредили о вреде бега на длинные дистанции

26.02.26 00:01

Вэнс сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

26.02.26 14:03

Лавров сделал циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

23.02.26 12:32

Киевский чиновник украл деньги на соли для дорог

23.02.26 20:12

В Николаеве прогремел взрыв на неработающей АЗС – ранены полицейские

23.02.26 12:25

В Волынской области незаконно вырубили деревья на миллионы гривны

25.02.26 15:22

На улице одного из итальянских городков «завелся» очень необычный экспонат

27.02.26 08:56

Зеленский сообщил важную новость по поводу украинской энергетики

23.02.26 16:25

Шотландцы поведали о небывалой пользе хурмы

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди