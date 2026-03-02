ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

Силы обороны Украины уничтожили и ранили 960 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:
— личного состава — около 1 267 730 (+960) человек;
— танков — 11 713 (+4) ед.;
— боевых бронетранспортеров — 24 111 (+3) ед.;
— артиллерийских систем — 37 795 (+74) ед.;
— РСЗО — 1 665 (+3) ед.;
— средств ПВО — 1 313 (+5) ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 153 169 (+1 810) ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 80 757 (+247) ед.;
— специальной техники — 4 076 (+1) ед.
