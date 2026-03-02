Иран отказался от переговоров с США

Иран не станет вести переговоры с США. Об этом сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани.

Он подчеркнул: «Мы не будем вести никаких переговоров с США».

Чиновник заявил, что президент США Дональд Трамп «поверг Ближний Восток в хаос пустыми надеждами и теперь боится дальнейших потерь среди американских войск».

По его словам, тот «превратил политический принцип «Америка превыше всего» в «Израиль превыше всего», жертвуя военными ради целей Тель-Авива».

