Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Иран отказался от переговоров с США

Иран отказался от переговоров с США

Агата Кловская
02.03.26 08:44
210
Иран отказался от переговоров с США

Иран не станет вести переговоры с США. Об этом сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани.

Он подчеркнул: «Мы не будем вести никаких переговоров с США».

Чиновник заявил, что президент США Дональд Трамп «поверг Ближний Восток в хаос пустыми надеждами и теперь боится дальнейших потерь среди американских войск».

По его словам, тот «превратил политический принцип «Америка превыше всего» в «Израиль превыше всего», жертвуя военными ради целей Тель-Авива».

Ранее Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана.

Тэги: США, Иран, мир, Израиль, война, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

28.02.26 15:32

Удар по Ирану: мир снова на пороге начала Третьей мировой войны

Автор: Александр Панько

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.03.26 10:43

Стармер хочет привлечь украинских военных для сбивания иранских дронов

02.03.26 10:30

Трамп призвал войска Ирана сложить оружие

02.03.26 10:29

Трамп уверяет, что Иран дважды пытался его убить

02.03.26 10:11

В ВСУ планируют ввести четкие сроки службы

02.03.26 10:10

Зеленский рассказал, как Россия била по Украине прошлой зимой

02.03.26 09:54

США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше. Стало известно, что помешало

02.03.26 09:39

В ОП назвали цену захвата Донецкой области для РФ

02.03.26 09:25

ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

02.03.26 09:04

Зеленский предупредил о грядущих ударах России по украинской инфраструктуре

02.03.26 08:52

Ситуация на фронте: за сутки произошло 114 боевых столкновений

02.03.26 09:25

ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

02.03.26 07:49

Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана

27.02.26 10:35

Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ

27.02.26 10:07

МВФ принял новую программу финансирования Украины

27.02.26 10:04

Буданов дал категорический ответ об уступках РФ по территориям

27.02.26 00:01

Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров

26.02.26 13:14

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

26.02.26 09:45

Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ

26.02.26 09:26

Зеленский заявил о победе Украины

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

23.02.26 15:08

Ученые предупредили о вреде бега на длинные дистанции

26.02.26 00:01

Вэнс сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

26.02.26 14:03

Лавров сделал циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

23.02.26 12:32

Киевский чиновник украл деньги на соли для дорог

23.02.26 20:12

В Николаеве прогремел взрыв на неработающей АЗС – ранены полицейские

23.02.26 12:25

В Волынской области незаконно вырубили деревья на миллионы гривны

25.02.26 15:22

На улице одного из итальянских городков «завелся» очень необычный экспонат

27.02.26 08:56

Зеленский сообщил важную новость по поводу украинской энергетики

23.02.26 16:25

Шотландцы поведали о небывалой пользе хурмы

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди