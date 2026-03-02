Зеленский предупредил о грядущих ударах России по украинской инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил тревожную новость. По его словам, Россия готовит новые удары по инфраструктуре нашей страны.

Он сказал: «Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре».

Добавляется также, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа и служба защищать от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой.

Подчеркивается: «На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного. По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько непросто обеспечить 100% защиту от ракет и шахидов. Даже в странах залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, все равно сбивают не всю баллистику».

Указывается, что украинский опыт защиты от «Шахедов» во многом незаменим.

Ранее из-за очередных атак России в Украине возникли новые проблемы с электричеством.