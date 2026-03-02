Все разделы

Китай жестко отреагировал на войну на Ближнем Востоке

Китай жестко отреагировал на войну на Ближнем Востоке

Агата Кловская
02.03.26 00:01
204
Китай жестко отреагировал на войну на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел КНР Ван И жестко отреагировал на войну на Ближнем Востоке. Пекин призывает остановить боевые действия.

Дипломат сказал: «Необходимо немедленно прекратить военные действия, предотвратить распространение войны, а также не допустить, чтобы ситуация развилась до точки невозврата».

Также добавляется, что Китай серьезно относится к безопасности стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.

Подчеркивается: «Все стороны должны решительно выступить за мир и предотвращение войны, призывая вовлеченные стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам».

Резюмируется: «Международное сообщество должно направить четкий и недвусмысленный сигнал, выступив против возвращения мира к закону джунглей».

Ранее мы писали, что мир снова на пороге начала Третьей мировой войны.

Тэги: США, Китай, Иран, мир, Израиль, война

