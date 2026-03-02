Папа Римский высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV прокомментировал боевые действия на Ближнем Востоке. Произошло это в ходе воскресной проповеди на площади святого Петра в Ватикане.

Он сказал: «Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке и в Иране».

Добавляется: «В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге».

