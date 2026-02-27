Все разделы

Новости > В Панаме обнаружена гробница с золотом возрастом более тысячи лет

В Панаме обнаружена гробница с золотом возрастом более тысячи лет

Агата Кловская
27.02.26 16:45
63
В Панаме обнаружена гробница с золотом возрастом более тысячи лет

В провинции Кокле в Панаме археологи раскрыли гробницу возрастом более тысячи лет, заполненную золотыми украшениями и керамикой, сообщает Arkeonews. Открытие «Гробницы 3» на территории археологического памятника в Эль-Каньо сообщило Министерство культуры Панамы.

Погребение расположено в округе Ната-де-лос-Кабальерос примерно в 200 километрах к юго-западу от Панамы. Внутри археологи обнаружили несколько человеческих останков и богатый погребальный инвентарь — золотые нагрудные украшения, серьги, браслеты и изящную керамику. По словам исследователей, это одно из важнейших открытий последних лет для панамской археологии.

Хотя саму гробницу идентифицировали еще в 2009 году из-за большого количества осколков металла и керамики, только сейчас удалось полностью раскрыть её структуру. Погребение датируется примерно 800-1000 годами нашей эры.

Центральная фигура, вероятно представитель местной элиты, была похоронена в окружении ценных предметов с изображениями летучих мышей и крокодилов — мотивов, характерных для регионального искусства. Руководитель проекта, археолог Джулия Майо, отметила, что именно это лицо имело самый высокий социальный статус среди похороненных, что свидетельствует о чёткой иерархической структуре общества.

Учёные считают, что Эль-Каньо функционировал как элитный некрополь примерно в течение двух столетий. Ранее здесь уже нашли как минимум девять подобных гробниц, однако «Гробница 3» расширяет представления о политической организации, ритуальных практиках и торговых связях региона. Найденные золотые изделия демонстрируют высокий уровень металлургических знаний и доступ к ценным ресурсам. Исследователи подчёркивают, что эти предметы были не только украшениями, но и символами власти, которые подчёркивали статус лидера как при жизни, так и после смерти.

Открытие также имеет культурное значение для современной Панамы. Правительство страны заявило о намерении развивать музейный проект Эль-Каньо как центр исследований и популяризации исторического наследия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кипре нашли гробницы бронзового века с роскошными сокровищами.

Тэги: гробница, золото, Панама

