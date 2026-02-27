В Польше планируют запретить соцсети для детей

Польша планирует запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет. Об этом в интервью Bloomberg заявила министр образования Польши Барбара Новацкая.

«Мы видим, что психическое здоровье детей и молодежи ухудшается, мы видим снижение их интеллектуальных способностей», — отметила она.

По словам Новацкой, 27 февраля в Польше представят законопроект, который предусматривает штрафы для социальных сетей, если их услуги останутся доступными для детей, и возложит на них ответственность за проверку возраста своих пользователей. Размер штрафов еще обсуждается.

Она добавила, что не рассматривает этот законопроект с геополитической точки зрения.

«Честно говоря, кто является владельцем той или иной платформы, имеет абсолютно второстепенное значение», — заметила Новацкая.

Намерение запретить соцсети для детей на законодательном уровне она объяснила тем, что платформы «не соблюдают собственные правила» и не проверяют возраст пользователей.

«Мы должны принимать превентивные меры... Я думаю, что защита своих детей является в интересах каждой страны», — подвела итог министр.

Рассматривая возможность введения запрета, Варшава присоединяется к другим европейским правительствам, включая Германию, Данию, Францию, Испанию и Великобританию, которые угрожают ограничить доступ миллионов молодых пользователей к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость.

Напомним, первой в мире законодательно установила минимальный возраст пользования соцсетями Австралия: с 9 декабря прошлого года такие платформы, как Instagram, TikTok и YouTube, заблокировали более 1 миллиона аккаунтов.

Также сообщалось, что правящая партия Германии поддержала предложение запретить использование социальных сетей для детей до 14 лет и ввести более строгую цифровую верификацию для подростков.

Кроме того, пользоваться соцсетями детям запретят в Греции и Испании, Франции и Чехии.