Большая вода может «накрыть» Украину уже в марте

Украинское правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений во время весенних паводков. Под угрозой центральные области, Карпатский регион и Одесская область. Об этом сообщает Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко провела совещание по подготовке к весенним паводкам вместе с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.

По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.

Премьер отметила, что во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОГА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

По ее словам, ГСЧС и главам ОГА поручили сформировать резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

«Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержке уязвимых групп», — рассказала Свириденко.

