ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС, — Politico

У Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС, — Politico

Агата Кловская
27.02.26 13:52
166
У Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС, — Politico

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может быть дополнительное условие для того, чтобы разблокировать предоставление ЕС кредита Украине в размере 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, чиновники ЕС, похоже, начинают лучше понимать, что может побудить Орбана снять свое вето на кредит для Украины.

В письме к президенту Европейского совета Антониу Кошти, направленном в четверг, премьер Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу в Украине.

Некоторые чиновники ЕС надеются, что обязательство решить вопрос «Дружбы» может разблокировать предоставление кредита.

Однако двое дипломатов, непосредственно вовлеченных в обсуждения, предостерегают, что маневрирование Будапешта может быть шире.

По их словам, Венгрия может и в дальнейшем блокировать санкции, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 млрд евро в рамках инструмента SAFE.

Дипломаты отмечают, что кампания давления со стороны Будапешта прежде всего направлена на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE.

Они предполагают, что именно оборонный кредит может стать для Орбана решающим аргументом, несмотря на его публичные заявления о якобы сговоре ЕС с Украиной с целью лишить Венгрию доступа к дешевому российскому нефтеснабжению.

В то же время в кулуарах ЕС продолжают обсуждать альтернативы взаимодействия с Орбаном. В частности, упоминается «малоизвестная норма», которую, похоже, обнаружили юридические службы Совета: статья 327 Договоров ЕС.

В ней указано, что государства-члены, которые не участвуют в усиленном сотрудничестве (правовой основе кредита), «не должны препятствовать его реализации государствами-членами, принимающими в нем участие».

Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировали привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.

Тэги: Евросоюз, Украина, кредит, Виктор Орбан

fraza.com
fraza.com
