ТОП-ТЕМЫ:
Британия и Франция провели учения перед отправкой миротворцев в Украину, — The Telegraph

Британия и Франция провели учения перед отправкой миротворцев в Украину, — The Telegraph

Александр Панько
27.02.26 12:43
72
Британия и Франция провели учения перед отправкой миротворцев в Украину, — The Telegraph

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии в Украине. Это произошло спустя несколько недель после того, как премьер Британии Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Как пишет The Telegraph, в рамках заключительных учений более 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе с военными из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции.

«Хотя подразделения, которые могут быть задействованы в такой операции, еще не объявлены, военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности и способны быть развернуты в составе НАТО в кратчайшие сроки», — отмечает издание.

По данным Минобороны, в целом в учениях «Орион», тестовой миссии по «поддержке союзника по НАТО в борьбе с повстанческим движением и угрозой вторжения», принимают участие около 2000 британских и французских военнослужащих.

Девятидневные воздушно-десантные учения начались 24 февраля с прыжков военнослужащих с транспортных самолетов RAF и Armee de l’Air et de l’Espace, после чего они заняли позиции и развернули оборонительные сооружения.

Войска отразят имитацию штурма, а затем отработают засады и атаки против вражеских сил в рамках учений, призванных подготовить их к реалиям конфликтов XXI века.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине после достижения мирного соглашения.

В то же время СМИ писали, что для того, чтобы направить в Украину полностью оснащенную бригаду, Великобритании придется вывести войска из Эстонии и Кипра.

Тэги: Украина, Великобритания, Франция, миротворцы

27.02.26 09:42

Как ВО Свобода упустила свой шанс на политическое будущее

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

