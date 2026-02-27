США приостановили продажу международных активов «Лукойла», чтобы использовать их в качестве рычага давления на РФ в мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Четыре осведомленных источника рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» поднимался во время предыдущих раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.

По их словам, сегодня, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию. В результате крайний срок для заключения потенциальных сделок по активам нефтяного гиганта РФ «Лукойл» изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.

Отмечается, что Минфин США переносит дедлайн, чтобы «способствовать текущим переговорам с «Лукойлом» и достичь соглашения, которое поддерживает усилия американского президента Дональда Трампа «в лишении РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины, и достижении мира».

Источники отметили, что любая сделка будет предусматривать, что «Лукойл» не получит авансовых средств, а все поступления от продажи разместят на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.

Напомним, в октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России — «Роснефти» и «Лукойла». На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ «Лукойла», начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее «марионеткой Кремля».