Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что говорить о потенциальных выборах сейчас бессмысленно. Об этом Буданов заявил в интервью арабскому медиа «Аль-Модон».

У Буданова спросили, возможно ли проведение в Украине президентских выборов при условии 60-дневного прекращения огня, и будет ли он баллотироваться на пост главы государства в таком случае.

«Моя задача сейчас — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно», — сказал руководитель Офиса президента.

Напомним, тема выборов в Украине во время войны стала снова актуальной после того, как президент США Дональд Трамп начал «сомневаться» в украинской демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что он готов провести президентские выборы в стране, но с условиями. В частности, он хочет, чтобы на время избирательного процесса был обеспечен режим прекращения огня.

Россия в свою очередь заявила о якобы готовности обеспечить отсутствие обстрелов только в день голосования.

Также для того, чтобы выборы в Украине прошли во время войны, необходимы изменения в законодательстве. Сейчас над этим работает специальная группа, в которую вошли нардепы и не только.