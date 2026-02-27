Иран на переговорах отверг все требования США, - СМИ

Переговоры между США и Ираном, которые в четверг, 26 февраля, прошли в Женеве, завершились без достижения соглашения. Об этом сообщает WSJ, отмечая, что позиции сторон далеки от согласия по ключевым вопросам.

Отмечается, что американские посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули жесткие требования относительно иранской ядерной программы, находясь под давлением сторонников жесткой линии в администрации и республиканцев в Конгрессе, которые не хотят соглашаться на сделку, которую могут раскритиковать как мягкую.

По словам официальных лиц, американские представители должны были ясно дать понять, что Иран должен демонтировать три своих основных ядерных объекта - в Фордо, Натанзе и Исфахане - и передать весь обогащенный уран США.

Ожидалось также, что они подтвердят, что любое ядерное соглашение должно действовать вечно и не прекращать свое действие, как это было с ядерным соглашением, заключенным при администрации Обамы.

Тегерану трудно принять эти требования, поскольку обе стороны ищут дипломатическую альтернативу удару США. Трамп пригрозил военными действиями, если соглашение не будет достигнуто, и сосредоточил силы поблизости страны, в состав которых входят два авианосца, а также множество современных боевых самолетов, эсминцев и средств противоракетной обороны.

Иран предупредил, что любой удар, каким бы ограниченным он ни был, будет рассматриваться как повод для полномасштабного удара в ответ.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Иран заявил о готовности пойти на уступки по своей ядерной программе в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана.