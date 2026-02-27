Все разделы

Оккупанты за сутки потеряли свыше 1200 человек. Сводка за 27 февраля

Александр Панько
27.02.26 10:14
Оккупанты за сутки потеряли свыше 1200 человек. Сводка за 27 февраля

С 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 265 130 человек (+1280 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 706 (+2) танков,

— 24 097 (+6) бронемашин,

— 37 631 (+17) артиллерийскую систему,

— 1 659 (+0) РСЗО,

— 1 305 (+0) средств ПВО,

— 435 (+0) самолетов,

— 348 (+0) вертолётов,

— 148 021 (+883) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 384 (+37) крылатые ракеты,

— 29 (+0) кораблей/катеров,

— 2 (+0) подводных лодок,

— 80 180 (+116) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 075 (+0) единиц специальной техники

Напомним, за сутки произошло 206 боевых столкновений.

