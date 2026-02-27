Ситуация на фронте: за сутки произошло 206 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте

О ситуации на пятницу, 27 февраля, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 206 боевых столкновений.

Сказано: «Противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб».

Кроме этого россияне применили 4 070 дронов-камикадзе и осуществили 2 308 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

