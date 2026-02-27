Шмыгаль сообщил неприятные новости по поводу атомной генерации

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил неприятные новости. По его словам, после российских ударов по энергетической инфраструктуры нашей страны произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий, в связи с чем пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации.

Указывается, что накануне произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий.

Добавляется, что для балансировки системы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации.

Также «Укрэнерго» ввело дополнительные графики ограничений по всей дефицитной части энергосистемы.

Чиновник информировал, что на этой неделе украинские специалисты в рамках договоренностей, достигнутых во время министерской встречи в Париже, посещают Словакию, Австрию и Хорватию для проверки возможности получения оборудования выведенных из эксплуатации ТЭЦ.

Резюмируется, что в ближайшее время ожидается также от партнеров более 23 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики.

Ранее Россия сделала циничное заявление по поводу Запорожской АЭС.