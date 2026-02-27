Умеров прокомментировал очередной раунд мирных переговоров в Женеве

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров прокомментировал очередную встречу, которая состоялась в Женеве. Они проходили отдельно с США и в трехстороннем формате с США и Швейцарией.

Говорится, что наша делегация вместе с представителями американской стороны провела совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах переговоров и дальнейших шагах

Чиновник отметил: «Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной».

Кроме этого, по его словам, отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки нашей страны.

Так, сообщается, что вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами был проработан документ по восстановлению страны

Резюмируется: «Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану».

Ранее Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров.