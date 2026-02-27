Поляков призвали готовиться к большой войне

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал громкое заявление. Чиновник призвал сограждан готовиться к большой войне.

Об этом он сказал в своем выступлении в Сейме.

Политик отметил, что нынешняя сутуация в Европе «вынуждает Польшу готовиться к конфликту в масштабах, которые испытали наши деды и прадеды».

Министр указал на необходимость дальнейшего укрепления оборонной готовности страны и развития союзнических отношений, прежде всего в рамках ЕС и при поддержке США.

Отмечается также, что исход войны в Украине имеет ключевое значение для безопасности Польши и расстановки сил в Европе.

Ранее в Польше сделали жесткое заявление по поводу Украины.