Хиллари Клинтон уверяет, что не встречалась с Эпштейном

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания конгрессменам по делу одиозного финансиста Джеффри Эпштейна. Уверяет, что не знала его.

Политик сказала: «Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с Джеффри Эпштейном».

Добавляется: «Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить».

Резюмируется: «Комитет обосновал повестку, направленную мне, предположением, что я располагаю информацией о расследованиях преступной деятельности Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл. Позвольте мне выразиться максимально ясно: я такой информацией не располагаю».

