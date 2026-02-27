Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в последний день зимы

Стало известно, какой будет погода в Украине в последний день зимы. Прогноз на субботу, 28 февраля, дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что завтра в нашей стране будет сухо.

На дорогах, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью минус 2-8, в Карпатах и на востоке 7-12 мороза. Днем от 0 до плюс 5, на западе и юге 6-11 тепла.

В Киеве будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 мороза, днем плюс 2-4.

