Из-за очередных атак России в Украине возникли новые проблемы с электричеством

В четверг, 26 февраля, Россия вновь массированно била по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины. По этой причине часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

Об этом поведал заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Добавляется, что сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий графики ограничения мощности.

Как информирует «Укрэнерго», в отдельных регионах после последнего комбинированного ракетно-дронного удара были вынужденно усилены меры ограничения потребления. Вследствие этого общее потребление электроэнергии снизилось и по состоянию на 9-30 его уровень был на 3,9% ниже, чем в это время предыдущего дня, в среду.

Указывается: «Причина – большее количество обесточенных потребителей и вынужденное усиление ограничений в отдельных регионах после массированной ракетно-дронной атаки».

Ранее в правительстве рассказали, какого объема мощности не хватает Украине.