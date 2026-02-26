В Днепровском районе Киева улучшилась ситуация с отоплением

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил хорошие новости. По его словам, в Днепровском районе города начали восстанавливать теплоснабжение, которое некоторое время отсутствовало после атак России на критическую инфраструктуру.

Говорится: «В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло».

Также добавляется, что коммунальные службы продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла во все многоэтажные дома.

Ранее в правительстве рассказали, какого объема мощности не хватает Украине.