Названо число украинцев, которые считаются пропавшими без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов сообщил страшные цифры. Его слова цитирует издание «Украинская правда».

Отвечая на запрос СМИ, информируется следующее: «По состоянию на 23 февраля в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, были внесены сведения о более 90 тысяч человек (как военнослужащих, так и гражданских, в том числе детей), розыск которых продолжается».

Кроме этого добавляется: «В нынешних реалиях среди лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны, в который входят ВСУ, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, СБУ, разведывательные органы Украины».

