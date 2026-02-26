Стало известно, как американцы относятся к Ирану

Социологи узнали, как граждане США относятся к Ирану. Появились данные опроса исследовательского цента AP-NORC.

В нем сказано о том, что сразу 80% взрослых американцев выражают как минимум умеренную обеспокоенность, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу США.

Добавляется, что 48% очень или в высшей степени обеспокоены этим, 61% и вовсе считает Иран врагом США.

Отметим, что этот опрос проводился 19-23 февраля онлайн и по телефону среди 1 133 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет до 4%.

Ранее мы писали, что в ЕС считают, что США и Иран близки к войне.