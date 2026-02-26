Папа Римский принял резонансное решение по поводу искусственного интеллекта

Папа Римский Лев XIV принял резонансное решение по поводу искусственного интеллекта. Об этом информирует издание Vatican News.

Сообщается, что на встрече со священниками Римской епархии глава Ватикана сказал о необходимости для церковных служителей отказаться от его использования для создания текстов своих проповедей.

Добавляется, что он предостерег от соблазна готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта, а также призвал с осторожностью относиться к пользованию Интернетом и генеративными сетями.

Подчеркивается, что священники должны оказывать сопротивление соблазну создавать речи, адресованные верующим, в Интернет-редакторах.

Было сказано: «Каждый мышца в нашем теле отмирает, если им не двигать и не пользоваться. Так же и мозг нуждается в применении нашего собственного интеллекта, чтобы сохранять способность работать».

Указывается: «Проповедь – это средство распространения веры, а искусственный интеллект никогда не будет на это способен».

