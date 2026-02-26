Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерку и выставил США условия «дружбы»

Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерку и выставил США условия «дружбы»

Александр Панько
26.02.26 16:47
116
Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерку и выставил США условия «дружбы»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запланировал наращиванть ядерный потенциал страны в ближайшие пять лет. При этом он допустил хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенныз условиях. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на завершившемся в Пхеньяне съезде правящей партии Ким объявил о планах увеличить количество ядерного оружия и расширить средства его применения. Он подчеркнул, что Пхеньян намерен «укреплять статус ядерного государства» и сосредоточится на соответствующих проектах в ближайшие годы.

Также лидер КНДР сообщил о разработке более мощных межконтинентальных баллистических ракет, атакующих систем с использованием искусственного интеллекта и беспилотников.

Северокорейский лидер также оставил возможность его страны для диалога с Вашингтоном.

«Если США откажутся от своей политики конфронтации с Северной Кореей, уважая нынешний статус нашей страны... нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с США», — заявил он.

Как отмечает Reuters, Ким пока не откликнулся на сигналы со стороны президента США Дональда Трампа, с которым он встречался трижды во время первого президентского срока Трампа.

В то же время Ким назвал Южную Корею «самым враждебным врагом» и исключил возможность переговоров с Сеулом.

Напомним, президента США Дональда Трампа откровенно не устраивает ядерная политика КНДР и ее главы Ким Чен Ына. Наращивание ядерного потенциала, как и испытание Пхеньяном ракет, вызывают у Трампа раздражение и напряжение в отношениях двух стран.

В октябре 2025 года президент США заявил, что у него сложились с Кимом «теплые отношения», однако из-за ядерной политики Пхеньяна Штаты «в какой-то момент» займутся КНДР.



