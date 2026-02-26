Кремль окажется перед неизбежным выбором ради войны, — The Guardian

Россия сможет продолжать вторжение в Украину в течение всего 2026 года, несмотря на растущее экономическое давление и кадровый голод. При этом угроза Европе со стороны российских ракет и беспилотников продолжает расти.

Бастиан Гигерих, генеральний директор Международного института стратегических исследований (IISS), заявил, что «мало что указывает» на снижение способности России вести войну против Украины пятый год подряд. По данным аналитиков, в 2025 году Кремль потратил на оборону не менее $186 млрд, что составило 7,3% ВВП страны — это более чем в два раза превышает долю расходов США, пишет The Guardian.

Эксперт по оборонным финансам Фенелла Макгерти отметила, что хотя российская экономика замедляется, что может привести к «потенциальному снижению» реальных военных расходов в 2026 году, это происходит на фоне резкого роста предыдущих лет. Военные расходы удвоились в реальном выражении с 2021 года, что позволило России активно вкладываться в технику и набор контрактников.

Найджел Гулд-Дэвис, эксперт по России, отметил «растущие признаки того, что темпы набора в РФ начали отставать от ежемесячных потерь». Это может поставить Кремль перед «моментом истины»: либо снижать темп наступления, либо объявлять вторую волну принудительной мобилизации, рискуя социальными протестами.

По оценкам, Россия набирает от 30 до 35 тысяч человек в месяц, однако качество кадров падает — вербовщикам приходится обращаться к зависимым и физически нездоровым людям.

Москва использует войну для модернизации вооружений, включая дроны Shahed-136, способные поражать цели по всей Европе на расстоянии до 2000 км. Гигерих подчеркнул необходимость усиления ПВО НАТО, напоминая об инциденте в сентябре прошлого года, когда 21 российский дрон нарушил пространство Польши, парализовав работу аэропортов.

Европейские союзники по НАТО пообещали довести оборонные бюджеты до 3,5% ВВП к 2035 году под давлением администрации Трампа, требующей от Европы ответственности за свою безопасность. Однако эксперты предупреждают, что на избавление от военной зависимости от США (в разведке и космических активах) Европе потребуется время до середины 2030-х годов.

Напомним, в Кремле сделали заявление по случаю четвертой годовщины войны. Песков назвал оккупацию части украинской территории «обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на Востоке Украины».